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Тяжелое ДТП в России: пять солдат погибли, 46 ранены

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Фото статьи
Фото: Sergei Malgavko / Sergei Malgavko/TASS/Scanpix

В Воронежской области России произошло столкновение автобуса с ранеными солдатами, возвращавшимися с фронта российско-украинской войны, и грузовика, перевозившего военных.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять военнослужащих, сообщает российское издание ASTRA со ссылкой на источники в спасательной службе Воронежской области.

Авария произошла в пятницу около 23:00 на трассе между Воронежем и Луганском, в Каменском районе Воронежской области. Грузовик «УРАЛ», перевозивший российских солдат, столкнулся с автобусом, который вёз раненых военных с фронта. Всего в результате происшествия получили ранения 46 солдат.

В результате ДТП погибли оба водителя, 1 раненый военнослужащий из автобуса, и 2 военнослужащих из «УРАЛА». Сообщения о происшествии начали появляться в местных Telegram-каналах, однако официальные ведомства пока воздерживаются от комментариев.

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