Тяжелое ДТП в России: пять солдат погибли, 46 ранены

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять военнослужащих, сообщает российское издание ASTRA со ссылкой на источники в спасательной службе Воронежской области.

Авария произошла в пятницу около 23:00 на трассе между Воронежем и Луганском, в Каменском районе Воронежской области. Грузовик «УРАЛ», перевозивший российских солдат, столкнулся с автобусом, который вёз раненых военных с фронта. Всего в результате происшествия получили ранения 46 солдат.

В результате ДТП погибли оба водителя, 1 раненый военнослужащий из автобуса, и 2 военнослужащих из «УРАЛА». Сообщения о происшествии начали появляться в местных Telegram-каналах, однако официальные ведомства пока воздерживаются от комментариев.