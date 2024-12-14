В Ирландии судят женщину из Латвии за нападение на сотрудника отеля

48-летняя уроженка Латвии, проживающая в районе Клонтиглас, оказалась на скамье подсудимых окружного суда в Портлише. Ее обвиняют в инциденте, произошедшем 7 февраля в отеле Maldron Hotel. Женщина призналась, что при выписке из гостиницы схватила за руку сотрудника стойки регистрации.

Сержант ирландской полиции Дж. Дж. Кирби сообщил суду, что инцидент произошел около полудня, когда подсудимая покидала отель. Она проявила агрессию по отношению к персоналу. Полицейский также отметил, что женщина ранее дважды попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Защитник подсудимой пояснил, что его клиентка полностью признает свою вину. Женщина работает в аэропорту Дублина и страдает эпилепсией. По словам адвоката, несколько дней до инцидента она не принимала лекарства, что вызвало раздражительность и обостренную реакцию на происходящее.

Адвокат также добавил, что подсудимая серьезно обеспокоена возможными последствиями судебного решения. «Она боится потерять работу в аэропорту», - сообщил защитник. Он подчеркнул, что женщина раскаивается в содеянном и признает, что ее действия доставили неудобства сотруднику. При этом адвокат отметил, что физического ущерба потерпевшему нанесено не было.

Судья Сьюзан Фэй постановила предоставить подсудимой время для выплаты 350 евро компенсации потерпевшему. Она также попросила подготовить заявление о влиянии инцидента на сотрудника отеля. Следующее слушание назначено на 12 мая 2025 года.