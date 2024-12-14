Таллинн начинает все быстрее двигаться на восток

«Первая волна активной застройки двигалась в южном направлении от так называемого Большого Таллинна, и оттуда она начала расширяться на запад. Теперь же известно, что крупные районы новостроек будут все чаще появляться в Лоо, Лагеди, Арукюла и так далее, вплоть до Куусалу и Аэгвийду», - сказал Сооман.

«С одной стороны, восточное направление привлекает застройщиков более низкой стоимостью земли, однако основной причиной является все же то обстоятельство, что волости, расположенные к югу и к западу от Таллинна, уже истощены», - объяснил Сооман.

У местных самоуправлений попросту нет ресурсов для того, чтобы идти в ногу со стремительным развитием и делать достаточно крупные инвестиции с целью обслуживания разрастающегося населения. Ситуация осложняется еще и тем, что многие новые жители не регистрируются по новому месту жительства, поэтому волости не получают дополнительные налоги.

«Именно по этой причине для девелоперских проектов установлены значительные ограничения, однако расположенные к востоку волости с радостью принимают застройщиков и новых жителей», - отметил Сооман.