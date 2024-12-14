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Департамент транспорта: дорожные условия в Эстонии вечером и ночью ухудшатся

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Зимние условия на дороге.
Зимние условия на дороге. Фото: transpordiamet

Снижение температуры воздуха и снегопад в ближайшие часы - в субботу вечером и в ночь на воскресенье - серьезно ухудшат дорожные условия в Эстонии.

Об этом сообщил Департамент транспорта, отметив, что во второй половине дня в субботу дороги в основном влажные или покрыты смесью мокрого снега и реагентов, в Ида-Вирумаа местами на проезжей части могут быть лужи.

В Северной, Западной и Центральной Эстонии идет дождь. Температура воздуха в среднем выше нуля, температура дорожного покрытия в Восточной и Юго-Восточной Эстонии до -1.

В субботу вечером зона осадков в виде дождя и мокрого снега распространится по всей территории Эстонии, поздним вечером в Восточной Эстонии пройдет снег.

Сохранится сильный ветер, на побережье порывами до 21 м/с. В течение вечера на Юго-Востоке и Востоке Эстонии температура воздуха опустится ниже нуля, в условиях сильных осадков дорожные условия станут очень плохими.

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