Департамент транспорта: дорожные условия в Эстонии вечером и ночью ухудшатся

Об этом сообщил Департамент транспорта, отметив, что во второй половине дня в субботу дороги в основном влажные или покрыты смесью мокрого снега и реагентов, в Ида-Вирумаа местами на проезжей части могут быть лужи.

В Северной, Западной и Центральной Эстонии идет дождь. Температура воздуха в среднем выше нуля, температура дорожного покрытия в Восточной и Юго-Восточной Эстонии до -1.

В субботу вечером зона осадков в виде дождя и мокрого снега распространится по всей территории Эстонии, поздним вечером в Восточной Эстонии пройдет снег.

Сохранится сильный ветер, на побережье порывами до 21 м/с. В течение вечера на Юго-Востоке и Востоке Эстонии температура воздуха опустится ниже нуля, в условиях сильных осадков дорожные условия станут очень плохими.