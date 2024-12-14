Сегодня ночью электроэнергию можно будет приобрести по очень низким ценам

Согласно данным Nord Pool, завтра стоимость электроэнергии снизится по сравнению с сегодняшним днём и в среднем составит 43,9 евро за МВт/ч, что эквивалентно примерно 4 центам за кВт/ч.

Самые низкие цены будут наблюдаться с сегодняшнего вечера, начиная с 20:00, и до завтрашнего утра, до 06:00, когда биржевая цена на электроэнергию опустится ниже 1 евроцента за кВт/ч. К этой стоимости дополнительно применяются акцизы, налог с оборота и плата за сетевые услуги.