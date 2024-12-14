Завтра электроэнергия подешевеет более чем вдвое по сравнению с сегодняшним днем. Ночью ожидается несколько часов с крайне низкими ценами.
Сегодня ночью электроэнергию можно будет приобрести по очень низким ценам
Согласно данным Nord Pool, завтра стоимость электроэнергии снизится по сравнению с сегодняшним днём и в среднем составит 43,9 евро за МВт/ч, что эквивалентно примерно 4 центам за кВт/ч.
Самые низкие цены будут наблюдаться с сегодняшнего вечера, начиная с 20:00, и до завтрашнего утра, до 06:00, когда биржевая цена на электроэнергию опустится ниже 1 евроцента за кВт/ч. К этой стоимости дополнительно применяются акцизы, налог с оборота и плата за сетевые услуги.
Наибольшая стоимость электроэнергии ожидается завтра в период между 21:00 и 22:00, когда биржевая цена достигнет 93 евро за МВт/ч, что соответствует 9 центам за кВт/ч.