Молдова обвиняет Абрамовича во вмешательстве в выборы

Среди доказательств причастности Абрамовича к деятельности по дестабилизации в Молдове, СИБ называет то, что в ноябре 2023 года он встречался с Шором, который вылетел из Израиля в Турцию на частном самолете Абрамовича. Кроме того, по данным спецслужбы, после переезда Шора в РФ российский миллиардер предоставил ему дом и машину, а в построенном Абрамовичем под Москвой крупнейшем еврейском религиозно-культурном центре «Жуковка» имя Шора значится среди спонсоров. Утверждается также, что Абрамович поддерживал блок «Победа», который был создан Шором для участия в выборах в Молдове, а его юридическое сопровождение обеспечивала Рола Брентлин, которую СИБ называет личным помощником российского олигарха.

Служба информации и безопасности Молдовы указывает, что для работы по компрометации референдума и выборов в Москве был создан оперативный центр во главе с Иланом Шором, которому предоставили как финансовые, так и медийные, технические и логистические ресурсы.

Выступая в парламенте в Кишиневе, Александр Мустяцэ заявил, что стратегия России на 2025 год заключается в проникновении аффилированных или контролируемых лиц и организаций в политическую среду Молдовы с целью получить контроль над парламентом и другими институтами страны. По его словам, эта стратегия опирается на подкуп политиков и избирателей, дезинформацию и манипуляции, а также уличные акции и беспорядки.

Победа Майи Санду над Александром Стояногло

В первом туре президентских выборов в Молдове, состоявшемся 20 октября, ни один из кандидатов не преодолел порог в 50 процентов голосов. За действующего главу государства - занимающую проевропейскую позицию Майю Санду - проголосовали 42,49 процента избирателей. Представитель оппозиционной Партии социалистов и бывший генпрокурор Александр Стояногло получил 25,95 процента.

В ходе второго тура 3 ноября Санду заручилась поддержкой свыше 55 процентов избирателей, а ее соперника поддержали 44,8 процента. В Евросоюзе поздравили Санду с переизбранием, обвинив при этом Россию в «массовом вмешательстве» в молдавские выборы.