Министерство объявило тендер на поиски необычного сотрудника

Согласно описанию тендера, министерство ожидает от эксперта по соучаствующему проектированию поддержки процесса разработки изменений маршрутной сети общественного транспорта в регионах. Стоимость тендера составляет 33 442 евро, а срок его выполнения - с 20 января 2025 года по 31 августа 2025 года. Таким образом, министерство ищет эксперта на семь месяцев за сумму 33 442 евро. Если рассматривать эту сумму исключительно как зарплату, это составит около 3500 евро брутто в месяц.

В то же время в министерстве уже существует отдел общественного транспорта, где работают 13 человек. Почему бы им не заняться соучаствующим проектированием?

Советник отдела общественного транспорта Министерства регионального развития и сельского хозяйства Ханнес Лутс пояснил, что от эксперта ожидается прежде всего коучинг по процессу соучаствующего проектирования, чтобы профессионально и эффективно собирать обратную связь от заинтересованных сторон.

«На данный момент у отдела общественного транспорта нет необходимых навыков и опыта для эффективного вовлечения и соучаствующего проектирования. Одних совещаний недостаточно - требуется системный и методичный подход к процессу вовлечения», - пояснил он.

В описании тендера отмечается, что реформа маршрутной сети общественного транспорта окажет значительное влияние на всю транспортную систему Эстонии. Изменения затронут как автобусное, так и железнодорожное сообщение с целью создания более эффективной и взаимосвязанной сети общественного транспорта.

На прошлой неделе Министерство регионального развития и сельского хозяйства также предложило назначить руководителей для четырех регионов Эстонии, чтобы активизировать местную экономику. Однако эта идея вызвала в обществе немало критики.