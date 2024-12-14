EKRE считает право голоса на выборах привилегией только граждан Эстонии

Как передала пресс-служба партии, совет EKRE подчеркнул, что партия не поддерживает внесение поправок в Конституцию таким образом, чтобы закрепить в ней право неграждан голосовать на любых выборах. Совет партии выступает за принятие той поправки к конституции, которая сейчас находится на рассмотрении Рийгикогу.

«Мы выражаем удовлетворение тем, что в Эстонии появилось редкое межпартийное политическое единство и воля к решению давней конституционной проблемы, - говорится в заявлении. - Мы считаем достойным сожаления и проявлением низкой парламентской культуры тот факт, что правящая коалиция проголосовала в Рийгикогу того против варианта поправки к Конституции, подписанного депутатами от EKRE, который предлагал политически ясное и юридически чистое решение проблемы, долгое время находившейся в тупике. Для внесения поправок в Конституцию необходима гораздо более широкая политическая поддержка, чем просто голоса членов коалиции. Мы призываем коалиционные партии отказаться от менталитета "дорожных катков", который они постоянно практикуют».

EKRE призывает «Отечество», Партию реформ, «Ээсти 200» и внефракционных депутатов Рийгикогу не соглашаться с попытками подорвать основополагающий принцип национального государства, заложенный в преамбуле Конституции.

«Мы считаем, что закрепление избирательного права неграждан на уровне Конституции ухудшает ситуацию с точки зрения конституционного права и размывает права эстонцев на принятие политических решений на своей родине. Как националистическая партия, выступающая за суверенитет, мы не можем это поддержать», - говорится в заявлении.

Совет EKRE хочет, чтобы поправка к Конституции была дополнена поправкой, предоставляющей право голоса только гражданам Эстонии. Партия не считает приемлемым, чтобы на конституционном уровне право голоса было бы предоставлено негражданам. Совет поручает руководству партии и фракции в Рийгикогу искать политический компромисс, который позволил бы провести конституционную поправку в соответствии с программной позицией EKRE.

«Если проект поправок к конституции, находящийся сейчас на рассмотрении в Рийгикогу, не учтет мнение EKRE, фракция партии должна проголосовать против него», - пишет совет, который считает, что лучше оставить Конституцию без изменений и сохранить статус-кво, чем Рийгикогу внесет в Конституцию избирательное право неграждан.

«В этом случае ограничение права голоса на местных выборах должно быть реализовано в будущем на уровне Закона о выборах, в соответствии с программой партии», - говорится в заявлении совета EKRE.