На российской авиабазе в Сирии наблюдается много грузовых самолетов. Но значит ли это, что российские войска уходят из страны?

Кроме того, на территории Сирии находится единственная база России на Средиземном море, что имело огромное стратегическое значение.

Также, по словам источников Reuters среди сирийских военных и в западных разведках, Россия имела в Сирии посты перехвата электронных коммуникаций, совмещенные с сирийскими объектами связи.

Авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе использовались Москвой в качестве логистических узлов для деятельности в Средиземноморском регионе и для операций в Африке.

Потеря этих баз станет для России большой стратегической проблемой, говорят эксперты.

На этой неделе стало известно, что российские власти начали с победившими повстанцами переговоры о сохранении баз.

Михаил Богданов, заместитель министра иностранных дел России, заявил в четверг, что диалог с движением «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которое в России формально по-прежнему запрещено как террористическая организация, проходит конструктивно и Москва надеется сохранить свое военное присутствие в регионе.

«Базы остаются на сирийской территории, где они и были. Других решений пока не принималось. Базы были там по просьбе сирийских властей, цель была - борьба с террористами, с ИГИЛ [также запрещено в России]. Я исхожу из того, что все согласны с тем, что борьба с терроризмом и с остатками ИГИЛ не закончена», - сказал Богданов в четверг журналистам в Москве.