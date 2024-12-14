В соцсетях распространяется жестокое видео избиения школьницы. Полиция: скорее всего, оно не было снято в Эстонии

«Это просто ужасно, такое видео сейчас распространяется в Snapchat. В конце девочку заставляют снять одежду… Вернулась ли она домой?» - спрашивает читательница, связавшаяся с Postimees после просмотра этого шокирующего видео.

В ролике длительностью чуть менее двух минут избивают подростка, у которой к концу видео лицо покрыто кровью. В конце ее заставляют снять одежду. Нападавшие что-то говорят во время избиения, но их голоса сильно искажены, поэтому понять их слова и язык невозможно.

К видео добавлен заголовок на эстонском языке, призывающий к насилию в отношении молодых людей, запечатленных на записи. В подписи к видео, опубликованному в Snapchat, спрашивают: «Есть информация, кто эти нападавшие?»

Видео дошло до полиции. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Керли Вырк сообщила, что на данный момент несколько обстоятельств указывают на то, что это жуткое видео, скорее всего, было снято не в Эстонии.

«Однако если у кого-то есть информация о том, где, когда и кто участвовал в этом преступлении, полиция просит сообщить об этом по номеру 112», - добавила Вырк.