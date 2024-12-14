МНЕНИЕ Московская элита удобно устроилась в Германии и сохраняет чуждые Западу привычки

Например, когда Екатерина Гордеева в интервью Süddeutsche Zeitung рассказывает, что пару раз в месяц ездит в Россию и обратно, чтобы зафиксировать все для будущих поколений, журналистка лишь замечает, насколько это мужественный поступок. То, что иранских оппозиционеров, если они решатся поехать на родину, там неминуемо ждет арест, видной немецкой корреспондентке, работавшей на Ближнем Востоке, в голову не приходит.

Иногда некоторые представители «российской культурной элиты» демонстративно жертвуют что-то в пользу Украины, но я ни разу не слышала, чтобы хорошо зарабатывающие российские писатели или режиссеры просто так отдали хотя бы тысячу евро на поддержку ВСУ. Соприкосновений «элиты» с украинцами по существу нет. Совместные выступления, салоны, вечера и концерты почти отсутствуют.

Причина этому, как справедливо заметила журналистка газеты taz, состоит в неприятии украинцами всего русского. Однако и представителей украинской культурной элиты в Германии вовсе не так много, как российских, потому что они в большинстве своем предпочли остаться под обстрелами со своим народом.

Широко известный в ФРГ писатель Сергей Жадан, который спокойно мог бы жить в Германии и давать интервью немецким СМИ, служит в ВСУ. Те же, кто переехал, инстинктивно сторонятся российских коллег, не вытерпевших жизни в условиях путинского режима, как они рассказывают в своих интервью, и «вынужденных бежать».