Audi закрывает завод: 3000 рабочих мест под угрозой

На брюссельском заводе выпускается только одна модель - электрический внедорожник Audi Q8, сообщает Neue Zürcher Zeitung. Закрытие завода запланировано на февраль следующего года, что приведет к увольнению трех тысяч сотрудников.

Audi входит в состав концерна Volkswagen. Осенью этого года Volkswagen объявил о намерении сократить 30 тысяч рабочих мест и закрыть несколько заводов в Германии. Это историческое решение, поскольку за всю долгую историю концерн ни разу не закрывал заводы на территории Германии.

Одной из причин сложившейся ситуации является слабый рост продаж электромобилей, который оказался хуже ожиданий. Это связано с экономическим спадом в Европе, который длится уже несколько лет. Европейские автопроизводители в основном ориентированы на выпуск более дорогих автомобилей, которые становятся все менее доступными для покупателей. Кроме того, на рынке электромобилей европейские компании не могут конкурировать с ценами китайских производителей.

Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (Acea), по состоянию на октябрь продажи автомобилей в Европе оставались стабильными, показав рост менее одного процента, с 8,9 миллионами зарегистрированных автомобилей. Хорошие результаты были зафиксированы в сегменте гибридных автомобилей, тогда как продажи других типов машин снизились по сравнению с прошлым годом.