Зеленский: в российских операциях задействовано «значительное количество» солдат КНДР

«Россияне включают их в сводные подразделения и используют в операциях в районах Курской области, - указал он. - Пока что только там. Но мы имеем информацию, что возможно применение и на других участках фронта. Потери среди этой категории уже тоже заметны».

Украинский лидер подчеркнул, что Россия фактически втянула в войну еще одну страну, причем «максимально». «Он хочет, чтобы и в Азии у мира прибавилось проблем. Именно для этого россияне обучают Северную Корею современной войне», - добавил политик.

По словам Зеленского, Киев будет и в дальнейшем действовать скоординировано с партнерами, чтобы войну остановить - «остановить надежно, гарантированным миром».

Заявление Зеленского в преддверии встречи НАТО

Глава украинского государства анонсировал на следующей неделе диалог в Европе о совместной работе. Политик призвал к продолжению санкций против России, поддержке обороны Украины, инвестициям в общую оборону Европы и сильной дипломатии во имя мира, - «чтобы в следующем году вместе с партнерами мы смогли достичь нашей главной цели».

Как передавало ранее агентство dpa, лидеры ведущих европейских стран-членов НАТО на следующей неделе в Брюсселе обсудят с Зеленским дальнейшую поддержку Киева. На встрече по инициативе генсека НАТО Марка Рютте будут также обсуждаться возможные гарантии безопасности на случай прекращения огня, сообщили источники агентства.