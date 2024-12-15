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СБУ: в Запорожской области уничтожен грузовой поезд РФ (20)

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В результате операции, проведенной 14 декабря, была временно выведена из строя важная железнодорожная ветка РФ, по которой перевозят топливо из аннексированного Крыма на оккупированные территории Запорожской области, утверждают в спецслужбе. Иллюстративное фото.
В результате операции, проведенной 14 декабря, была временно выведена из строя важная железнодорожная ветка РФ, по которой перевозят топливо из аннексированного Крыма на оккупированные территории Запорожской области, утверждают в спецслужбе. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 1026-го дня войны, 15 декабря.

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