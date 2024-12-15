Несчастный случай: погиб основатель сети магазинов Mango

На сайте концерна Mango опубликовано черно-белое фото предпринимателя с указанием дат его жизни: 1953 - 2024. Испанский государственный телеканал RTVE и другие СМИ передали со ссылкой на семью Андика, что трагедия произошла во время семейной прогулки в горах Монсеррат, примерно в 40 километрах к северо-западу от Барселоны. Около полудня 14 декабря Андик поскользнулся в селитровых пещерах города Кольбато и упал с высоты 150 метров.

Состояние Исака Андика, испанского бизнесмена с турецкими корнями, оценивается в три млрд евро. Прогулки на природе и горный альпинизм были его любимыми хобби. Глава региональной администрации Каталонии Сальвадор Илья написал в соцсети X, что гибель Андика потрясла его.

В 1969 году семья Исака Андика, родившегося в Стамбуле, эмигрировала в Испанию. В 1984 году Андик вместе с братом Нахманом основал компанию Punto Fa, S.L, в том же году они открыли в Барселоне первый магазин женской одежды Mango. По данным агентства dpa, к концу 2023 года одежда бренда Mango продавалась в 2700 торговых точках в 120 странах мира. В 2023 году оборот от этих продаж достиг рекордной отметки в 3,1 млрд евро, превысив показатели 2022 года на 15%.