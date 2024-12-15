«Лиля в полиции, а Сергей в морге». История модели, которую посадили на семь лет за убийство мужа

После этого она ушла в свою комнату, так как «не знала, что еще делать», и в какой-то момент Сергей «втолкнул» Пелагею в ее комнату, сказав «пообщайтесь», говорила Лилия в показаниях.

«Она плакала, жаловалась на свою жизнь, что у нее нет денег, - вспоминала она. - Рассказала о знакомстве с Сергеем, что он ей понравился и что она расстроилась, когда узнала обо мне. Сказала, что она знает о насилии Сергея по отношению ко мне, как он ей сам об этом рассказывал, и порекомендовала уходить от него, потому что он „псих". Она попросила остаться ночевать у меня, потому что ей не хотелось ночевать с Сергеем. Я согласилась, и мы обнялись».

После этого Лилия спросила у Пелагеи, голодна ли она, и получив утвердительный ответ, достала из холодильника на кухне помидоры и начала резать салат.

«Сергей сказал, чтобы я ему тоже приготовила еду, на что я ответила, чтобы он сам о себе позаботился. Пелагея ушла в мою комнату, сказала, что хочет отдохнуть. Сергей пошел в мою сторону. Я плакала и сказала ему, чтобы он не подходил ко мне, потому что я видела его полную неадекватность и знала, каким жестоким он бывает, когда пьяный», - рассказывала Лилия адвокату.