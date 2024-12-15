Застенки и архивы: корреспондент Би-би-си побывал на брошенных объектах сирийских спецслужб

Amnesty International утверждает, что в качестве средства подавления инакомыслия прежние власти страны на протяжении десятилетий широко применяли пытки и насильственные исчезновения людей.

В докладе правозащитников подчеркивается, что спецслужбы страны были никому не подотчетны.

Ферас Килани заглядывает в серверную комнату Фото: BBC

Отойдя от штаб-квартиры Госбезопасности на несколько сотен метров, мы попадаем в Главное управление разведки - другую часть сети сирийских секретных служб.

Оппоненты Асада утверждают, что это одна из тех организаций, которые следили за всеми подробностями жизни людей.

В здании разведуправления мы натыкаемся на компьютерную серверную. Ее пол и стены сияют безупречной белизной, а полки уставлены рядами равномерно гудящих черных металлических блоков, в которых хранятся цифровые данные.

В большинстве районов Дамаска электричество часто отключают, но этот объект был настолько важен, что у него автономное энергоснабжение.

Несмотря на наличие цифровых серверов, здесь обнаруживается и немало бумажных документов. Кажется, все эти архивы - как электронные, так и рукописные - остались нетронутыми.

Те, кто здесь работал, по всей видимости, не успели ничего уничтожить и бежали, когда режим стал рушиться.

Записи в личных делах охватывают многие годы, ничего никогда не уничтожалось. В одной из папок к делу приложено несколько стреляных гильз.

Коробка с минами Фото: BBC

В другом крыле обнаруживаются запасы оружия, в том числе минометы и мины.