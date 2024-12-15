Эстония добавила в санкционный список премьера Грузии Ираклия Кобахидзе

Об этом сообщила пресс-служба МИД Эстонии. «Мы добавили в список еще 14 грузинских высокопоставленных чиновников и премьер-министра - и ввели запрет на их въезд в Эстонию», - цитирует Маргуса Цахкна пресс-служба МИДа.

«Насилие, примененное грузинскими властями против демонстрантов, журналистов и лидеров оппозиции, неприемлемо, преступно и противоречит правам человека. Я призываю все страны ЕС отреагировать на происходящее в Грузии и принять конкретные меры против тех, кто использует неоправданную силу и жестокое насилие против грузинского народа и подрывает демократию», - подчеркнул Цахкна.

Эстония уже ввела санкции против одиннадцати членов грузинской правящей элиты и высших руководителей.

В понедельник Маргус Цахкна также примет участие в заседании Совета по иностранным делам Европейского союза, где одним из пунктов повестки дня будет развитие событий в Грузии.