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Эстония добавила в санкционный список премьера Грузии Ираклия Кобахидзе

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Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии
Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии Фото: VANO SHLAMOV/AFP

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в воскресенье подписал распоряжение ввести санкции в отношении еще 14 грузинских высокопоставленных чиновников и судей, в том числе премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Эстонии. «Мы добавили в список еще 14 грузинских высокопоставленных чиновников и премьер-министра - и ввели запрет на их въезд в Эстонию», - цитирует Маргуса Цахкна пресс-служба МИДа.

«Насилие, примененное грузинскими властями против демонстрантов, журналистов и лидеров оппозиции, неприемлемо, преступно и противоречит правам человека. Я призываю все страны ЕС отреагировать на происходящее в Грузии и принять конкретные меры против тех, кто использует неоправданную силу и жестокое насилие против грузинского народа и подрывает демократию», - подчеркнул Цахкна.

Эстония уже ввела санкции против одиннадцати членов грузинской правящей элиты и высших руководителей.

В понедельник Маргус Цахкна также примет участие в заседании Совета по иностранным делам Европейского союза, где одним из пунктов повестки дня будет развитие событий в Грузии.

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