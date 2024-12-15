С 2 по 5 января Таллинский технический университет (TalTech) станет центром притяжения молодых талантов в области энергетики: там пройдет крупнейший в Эстонии лагерь энеркетики для девочек.
Энергетика будущего в женских руках: в TalTech пройдет крупнейший в Эстонии энергетический лагерь для девочек
Организатором события выступает образовательный проект Enerhack, который ставит своей целью развитие интереса к передовым технологиям и повышение энергетической грамотности среди молодежи.
В этом году лагерь соберет рекордное количество участниц - 400 девочек, которые готовы исследовать захватывающий мир энергетики, технологий и инноваций.
Тайны увлекательного мира энергетики
Программа лагеря предлагает участницам увлекательное путешествие в мир энергетики. Девочки узнают, как здания сохраняют тепло зимой и прохладу летом, как работает передача тепловой энергии, и как устроены электрические сети. Также они изучат устройства и схемы, лежащие в основе этих систем.
Особое внимание будет уделено возобновляемым источникам энергии - ветру, солнцу, воде, биоэнергии и даже энергии океанских волн, которые играют ключевую роль в будущем человечества.
Все мастер-классы практические, интерактивные и направлены на то, чтобы пробудить у девушек интерес к тому, как энергия влияет на мир вокруг нас.
Вдохновляющие приглашенные лекторы
Одним из ключевых моментов лагеря станут выступления приглашенных экспертов из мира энергетики и политики, включая 12 вдохновляющих женщин-лидеров. К примеру, лагерь посетят министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало и вице-мэр Таллина Алексей Яшин. Они поделятся своим опытом и знаниями о решениях, ориентированных на будущее.
«Наша цель - дать девочкам возможность исследовать многогранный мир энергетики и показать, что эта сфера открыта для всех, кто готов вкладываться в развитие передовых технологий и инноваций», - отметила руководитель проекта Enerhack Алеся Нехожина.