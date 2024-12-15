Энергетика будущего в женских руках: в TalTech пройдет крупнейший в Эстонии энергетический лагерь для девочек

Организатором события выступает образовательный проект Enerhack, который ставит своей целью развитие интереса к передовым технологиям и повышение энергетической грамотности среди молодежи.

В этом году лагерь соберет рекордное количество участниц - 400 девочек, которые готовы исследовать захватывающий мир энергетики, технологий и инноваций.

Тайны увлекательного мира энергетики

Программа лагеря предлагает участницам увлекательное путешествие в мир энергетики. Девочки узнают, как здания сохраняют тепло зимой и прохладу летом, как работает передача тепловой энергии, и как устроены электрические сети. Также они изучат устройства и схемы, лежащие в основе этих систем.

Особое внимание будет уделено возобновляемым источникам энергии - ветру, солнцу, воде, биоэнергии и даже энергии океанских волн, которые играют ключевую роль в будущем человечества.

Все мастер-классы практические, интерактивные и направлены на то, чтобы пробудить у девушек интерес к тому, как энергия влияет на мир вокруг нас.

Вдохновляющие приглашенные лекторы

Одним из ключевых моментов лагеря станут выступления приглашенных экспертов из мира энергетики и политики, включая 12 вдохновляющих женщин-лидеров. К примеру, лагерь посетят министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало и вице-мэр Таллина Алексей Яшин. Они поделятся своим опытом и знаниями о решениях, ориентированных на будущее.

«Наша цель - дать девочкам возможность исследовать многогранный мир энергетики и показать, что эта сфера открыта для всех, кто готов вкладываться в развитие передовых технологий и инноваций», - отметила руководитель проекта Enerhack Алеся Нехожина.