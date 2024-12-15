Министерство климата сообщило, что юрист Европейского суда поддерживает сохранение нынешних принципов охоты на волков в Эстонии. Руководитель НКО «Хищники Эстонии» Элери Лопп назвала такое толкование демагогическим и необоснованным.
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Защитница волков: государство произвольно интерпретирует ответы юриста Европейского суда
В четверг юрист Европейского суда представил свои предварительные заключения по судебному делу, начатому в 2020 году. Эти заключения поддерживают позицию эстонского государства в вопросах определения квот на отстрел волков и оценки их охранного статуса.