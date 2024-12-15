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В Таллинне компания молодых людей напала на пассажира автобуса

Обновлено 15 декабря 2024, 11:15
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Фото статьи
Фото: Priit Simson

Вчера, 14 декабря, вечером в городском автобусе в центре Таллина группа из пяти русскоязычных молодых людей напала на 50-летнего мужчину.

Сообщение об инциденте поступило в Центр тревоги около 20.30. Водитель автобуса сообщил, что компания молодых людей ударила в автобусе 50-летнего мужчину, который получил травмы.

«После этого молодые люди выскочили из автобуса и скрылись. По предварительным данным, в нападении участвовали трое мужчин и две женщины, которые говорили на русском языке», - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Керли Вирк.

Delfi пишет, что сразу после остановки на площади Вабадузе молодые люди напали на незнакомца, которого ударили стеклянными бутылками, в результате этого жертве рассекли бровь.

В полиции сообщили, что записи камер наблюдения автобуса будут изучены, чтобы получить информацию о том, как развивались события и кто являются нападавшими.

«Если кто-то стал свидетелем этого инцидента и знает, кто ударил мужчину, полиция просит сообщить об этом по номеру 112», - сказала Вирк.

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