Telia предупреждает о таящихся в технологии ИИ новых опасностях

Об этом в своем комментарии рассказал руководитель отдела управления IT-бизнесом Telia Андреас Симсель.

Искусственный интеллект и машинное обучение помогают эстонским предприятиям автоматизировать трудоемкие задачи, улучшать качество обслуживания клиентов и анализировать данные для оптимизации операций.

Симсель отметил, что, хотя крупные и средние компании уже используют ИИ, наибольшую выгоду могут получить малые предприятия, где ИИ способен существенно повысить эффективность и конкурентоспособность.

Кибербезопасность становится критически важной, поскольку кибератаки с использованием искусственного интеллекта становятся все более изощренными. Раньше фишинговые электронные письма, наподобие мошеннических сообщений от «принца Нигерии», было легко распознать. Например, в письме могли попросить предоставить личные данные или перевести деньги, чтобы «принц» смог помочь в международном бизнесе.

Симсель предупредил, что сегодня генеративный ИИ позволяет создавать более персонализированные и сложные для распознавания мошеннические схемы, которые могут ввести сотрудников в заблуждение и открыть новые векторы атак: «Примерно 30% сотрудников нажимают на отправленные в фишинговых письмах ссылки. Это делает их самым слабым звеном в системе безопасности предприятия. Преступники используют ИИ очень изобретательно, поэтому каждая компания должна активно противостоять подобным угрозам».

Технологические тренды 2025 года в Эстонии будут сосредоточены на глубокой интеграции искусственного интеллекта и облачных технологий для поддержки инноваций, эффективности и безопасности бизнеса. Эти технологии предоставят эстонским предприятиям возможности достижения конкурентного преимущества и обеспечения устойчивости развития.