В преддверии праздников многие задумываются о помощи тем, кто особенно в ней нуждается. Праздничное время - это не только возможность получить подарки, но и шанс сделать доброе дело. Rus.Postimees решил узнать у жителей Эстонии, жертвуют ли они на благотворительность, каким организациям предпочитают помогать и где находят информацию о таких возможностях.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Важно разбираться, кому это действительно необходимо»: жители Эстонии о своих пожертвованиях
Роман
Мы с женой регулярно делаем пожертвования, при этом выбор, кому помочь, остается за ней. Информацию о благотворительных кампаниях мы находим в Facebook. Кровь не сдаем, но если в продуктовых магазинах есть возможность помочь малоимущим семьям, то обязательно жертвуем. Также часто передаем вещи в фонд MamaAbi.
Валентина
Я работаю в приюте и занимаюсь благотворительностью. Всегда стараюсь помогать людям вокруг: соседям, пожилым людям. Часто покупаю подарки и оказываю помощь по мере своих возможностей.
В интернете информации о возможностях для пожертвований не так много, поэтому я предпочитаю помогать напрямую, по-соседски. Иногда вижу в интернете объявления о сборе средств на лечение тяжелых заболеваний и стараюсь откликнуться.
Ёлика
Да, я делаю пожертвования. В Таллинне часто предлагают сделать пожертвования в магазинах, кафе и ресторанах. Также я стараюсь вносить нематериальный вклад. К сожалению, сдавать кровь я не могу из-за проблем со здоровьем, но жертвую свои старые вещи в благотворительные магазины и детские приюты.
Владислав
Сейчас я временно не работаю, поэтому не имею возможности делать денежные пожертвования. Однако я всегда рад помочь близким. Раньше я был донором крови и регулярно сдавал ее. Также я помогаю пожилым людям, особенно бабушкам - это у меня в крови.
Владислав
Мы с семьей не делаем регулярных пожертвований, так как в повседневной суете часто забываем об этом. Но, конечно, стоит задуматься о помощи другим людям. Мы не сдаем кровь из-за возраста.
Тем не менее, можно помогать, жертвуя продукты или одежду, но важно разбираться, кому и каким организациям это действительно необходимо. Информацию о возможностях для пожертвований я нахожу в интернете и газетах, где часто уже указано, кому и для каких целей требуются пожертвования.
Юлия
Я часто отправляю деньги через SMS для помощи приютам для животных. Компания, в которой я работаю, в этом году собрала четыре тысячи евро для детского фонда и фонда защиты животных.
Каждый сотрудник мог выбрать, пожертвовать ли всю сумму новогоднего подарка или только его часть, после чего правление компании удваивало собранные средства. Информацию о благотворительных акциях я нахожу в Instagram через подписки на профили приютов. Они часто публикуют инструкции для пожертвований, и я следую им.