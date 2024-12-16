ОПРОС НЕДЕЛИ «Важно разбираться, кому это действительно необходимо»: жители Эстонии о своих пожертвованиях

Роман

Роман. Фото: Rus.Postimees

Мы с женой регулярно делаем пожертвования, при этом выбор, кому помочь, остается за ней. Информацию о благотворительных кампаниях мы находим в Facebook. Кровь не сдаем, но если в продуктовых магазинах есть возможность помочь малоимущим семьям, то обязательно жертвуем. Также часто передаем вещи в фонд MamaAbi.

Валентина

Валентина. Фото: Rus.Postimees

Я работаю в приюте и занимаюсь благотворительностью. Всегда стараюсь помогать людям вокруг: соседям, пожилым людям. Часто покупаю подарки и оказываю помощь по мере своих возможностей.

В интернете информации о возможностях для пожертвований не так много, поэтому я предпочитаю помогать напрямую, по-соседски. Иногда вижу в интернете объявления о сборе средств на лечение тяжелых заболеваний и стараюсь откликнуться.

Ёлика

Ёлика. Фото: Rus.Postimees

Да, я делаю пожертвования. В Таллинне часто предлагают сделать пожертвования в магазинах, кафе и ресторанах. Также я стараюсь вносить нематериальный вклад. К сожалению, сдавать кровь я не могу из-за проблем со здоровьем, но жертвую свои старые вещи в благотворительные магазины и детские приюты.

Владислав

Владислав. Фото: Rus.Postimees

Сейчас я временно не работаю, поэтому не имею возможности делать денежные пожертвования. Однако я всегда рад помочь близким. Раньше я был донором крови и регулярно сдавал ее. Также я помогаю пожилым людям, особенно бабушкам - это у меня в крови.

Владислав

Владислав. Фото: Rus.Postimees