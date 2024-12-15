На этой неделе Европейская конфедерация профсоюзов, которая утверждает, что около 45 миллионов работников были сокращены, направила открытое письмо с призывом в трудные времена запретить сокращения.
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Европейские профсоюзы призывают ввести запрет на сокращения работников
В частности, Европейская конфедерация профсоюзов указала на тот факт, что за последние пять лет в Европе было потеряно 811 000 рабочих мест в промышленности. Эта цифра продолжает расти, учитывая проходящие сокращения в концерне Volkswagen, которые затронут около 30 000 работников.