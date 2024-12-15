В районе Керченского пролива у побережья аннексированного РФ Крыма затонули два российских грузовых судна. Об этом пишет в воскресенье, 15 декабря, Telegram-канал Mash. Ранее российские информагентства со ссылкой на экстренные службы сообщали, что два танкера терпят бедствие. В свою очередь в МЧС РФ агентству «Интерфакс» сообщили, что танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель, а «Волгонефть 239», получив повреждения, «лег в дрейф».

Одна из основных версий крушения танкеров - «ошибки экипажа» в сложных метеоусловиях, передает «Интерфакс». По данным Mash, корпусы обоих танкеров «сломались на две части после удара волны».

В результате крушения танкеров произошел «разлив нефтепродуктов», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росморречфлот. Как пишет канал Baza, оба судна перевозили в общей сложности более 8000 тонн нефти и мазута.

Один человек погиб, 12 спасены, судьба других неизвестна

На борту первого судна - «Волгонефть 212» - находились 13 членов экипажа, сообщает собеседник «Интерфакса». Один человек погиб, еще 12 моряков были эвакуированы, сообщает МЧС в Telegram.

Судьба моряков второго танкера «Волгонефть 239», на борту которого было 14 человек, пока остается неизвестной.

В акватории, где произошел инцидент, наблюдаются сильные волны и плохие погодные условия, что усложняет операцию. Официальные органы пока не комментируют возможные последствия утечки мазута в море.

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Два танкера с мазутом прямо сейчас терпят бедствие в Керченском проливе



Судно «Волгонефть 212» с 4 тысячами тонн мазута на борту терпит бедствие в восьми километрах от Керческого пролива, сообщил «Интерфакс». Экипаж — 13 человек.



По данным телеграм-канала «Крымский ветер»,… pic.twitter.com/h5E98A7zCm — SOTA (@Sota_Vision) December 15, 2024