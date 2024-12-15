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Видео ЧП в Керческом проливе: затонули два российских танкера (2)

Обновлено 15 декабря 2024, 13:53
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Фото статьи
Фото: скриншот

Два судна РФ с нефтепродуктами затонули у побережья Крыма из-за повреждений, полученных во время шторма, пишет DW со ссылкой на российские информагентства.

В районе Керченского пролива у побережья аннексированного РФ Крыма затонули два российских грузовых судна. Об этом пишет в воскресенье, 15 декабря, Telegram-канал Mash. Ранее российские информагентства со ссылкой на экстренные службы сообщали, что два танкера терпят бедствие. В свою очередь в МЧС РФ агентству «Интерфакс» сообщили, что танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель, а «Волгонефть 239», получив повреждения, «лег в дрейф».

Одна из основных версий крушения танкеров - «ошибки экипажа» в сложных метеоусловиях, передает «Интерфакс». По данным Mash, корпусы обоих танкеров «сломались на две части после удара волны».

В результате крушения танкеров произошел «разлив нефтепродуктов», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росморречфлот. Как пишет канал Baza, оба судна перевозили в общей сложности более 8000 тонн нефти и мазута.

Один человек погиб, 12 спасены, судьба других неизвестна

На борту первого судна - «Волгонефть 212» - находились 13 членов экипажа, сообщает собеседник «Интерфакса». Один человек погиб, еще 12 моряков были эвакуированы, сообщает МЧС в Telegram. 

Судьба моряков второго танкера «Волгонефть 239», на борту которого было 14 человек, пока остается неизвестной.

В акватории, где произошел инцидент, наблюдаются сильные волны и плохие погодные условия, что усложняет операцию. Официальные органы пока не комментируют возможные последствия утечки мазута в море.

Осторожно, видео содержит нецензурные выражения!

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