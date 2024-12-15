Опрос: более 20 процентов жителей Эстонии хотят получить на Рождество деньги или подарочную карту

Как передала пресс-служба банка, желание дарить и получать впечатления выросло на 11 процентов по сравнению с прошлым Рождеством. По словам руководителя отдела по связям с общественностью SEB Baltic Анны-Лийзы Вилльманн, причина дарить впечатления заключается в том, что потребительская культура не дает долгосрочного удовлетворения.

По словам Вилльманн, хотя деньги могут показаться менее значимым рождественским подарком, они, конечно, уменьшают количество ненужных покупок - люди могут купить то, что им действительно нужно, и не покупают вещи только для того, чтобы подарить. Люди с более высокой зарплатой, в том числе ведущие специалисты, офисные работники и государственные служащие, чаще других хотят получить на Рождество подарок. Те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком, а также школьники и студенты также чаще хотят получить подарок.