По данным опроса потребителей, проведенного по заказу банка SEB, 22 процента жителей Эстонии хотели бы получить в подарок деньги или подарочную карту, 41 процент предпочитает найти традиционный подарок, а 55 процентов считают, что внимание и забота важнее рождественских подарков.
Опрос: более 20 процентов жителей Эстонии хотят получить на Рождество деньги или подарочную карту
Как передала пресс-служба банка, желание дарить и получать впечатления выросло на 11 процентов по сравнению с прошлым Рождеством. По словам руководителя отдела по связям с общественностью SEB Baltic Анны-Лийзы Вилльманн, причина дарить впечатления заключается в том, что потребительская культура не дает долгосрочного удовлетворения.
По словам Вилльманн, хотя деньги могут показаться менее значимым рождественским подарком, они, конечно, уменьшают количество ненужных покупок - люди могут купить то, что им действительно нужно, и не покупают вещи только для того, чтобы подарить. Люди с более высокой зарплатой, в том числе ведущие специалисты, офисные работники и государственные служащие, чаще других хотят получить на Рождество подарок. Те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком, а также школьники и студенты также чаще хотят получить подарок.
Исследование предрождественского покупательского поведения SEB проводилось в сотрудничестве с фирмой Norstat в конце осени 2024 года. В опросе приняли участие 1000 человек в возрасте 18-74 лет, проживающих в Эстонии, 1003 человека в Латвии и 1000 человек в Литве.