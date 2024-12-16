Я всегда говорил открыто: если очень нужно, то лучше поднять налог с оборота сразу на 10–20%, но временно. Например, на три года. При этом не придется брать дополнительных чиновников на работу, чтобы проводить проверки. В таком случае всё легко проверяется, и повышение налога легко отменяется по истечении срока.

Уверен, что введенные у нас временные налоги останутся навсегда. То же самое касается и налога на прибыль предприятий. Хотел бы я посмотреть, как они останутся временными.

И что теперь со всем этим делать? В конце концов, мы в составе ЕС или нет? Эстония – точно член НАТО? Имею в виду повышение наших затрат на оборону. То же самое касается Франции, Германии и т.д. Но позвольте задать вопрос: а где находится граница, которую нужно охранять?

Граница находится в Эстонии, а не во Франции или Германии. Это означает, что нельзя всех мерить одной меркой.

– Что вы предлагаете?

– Эстонии пора требовать, чтобы ЕС покрывал две трети затрат на защиту внешней границы. Тем более, что все общеевропейские требования и нормативы Эстония выполняет в первую очередь, а даже перевыполняет. Иного выхода я не вижу.

– Выбранный нашим правительством путь повышения налогов – это путь куда?