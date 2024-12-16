Почему Эстония превратилась в одну из самых дорогих стран мира? Как предотвратить разгон инфляции и защитить свои доходы? Когда экономика пойдет на поправку?
Итоги года подвел в студии Rus.Postimees крупный предприниматель Урмас Сыырумаа. Бизнесмен дал жесткую оценку состоянию экономики Эстонии и подчеркнул, что не видит иного выхода, как потребовать от ЕС покрывать две трети затрат на защиту границы.
Сыырумаа также раскритиковал налоговые полумеры, а именно – повышение десятка налогов небольшими шажками. По его оценке, честнее было бы поднять только один налог (НДС), но сразу на 10–20% и временно. Предприниматель уверен, что обещанные всего на пару лет временные налоги превратятся в постоянные.
Выдержки из беседы:
– Как вы оцениваете состояние экономики Эстонии?
– Тут и оценивать-то нечего. Очевидно, что радоваться нечему. Мы уже 12-й или 13-й квартал подряд в минусе. Такого не ожидал никто!
– Почему умеренно оптимистичные прогнозы Банка Эстонии и других банков в очередной раз не оправдались?
– Статистика – это странная вещь. Не стану ее комментировать. Отмечу лишь, что Эстония – очень маленькая страна, и общемировые процессы отражаются на нашей экономике в большей мере, чем на других странах.
Если говорить о будущем, то нельзя не обратить внимание на демографические процессы. Сейчас в Эстонии рождается в три раза меньше детей в сравнении с тем периодом, когда на свет появился я. И даже в этом году у нас родилось на 100 человек меньше, чем в прошлом.
– Согласитесь, что сложно говорить о повышении рождаемости при таких показателях в экономике: ВВП –0,7%, инфляция 3,7%, безработица 7,4%. Неуверенность в завтрашнем дне дает о себе знать?
– При этом всем известно, что самая высокая рождаемость – в странах с бедным населением. Возможно, мы слишком хорошо живем?
С другой стороны, очевидно, что присутствует слишком много неуверенности и страхов в отношении будущего. Разумеется, это тоже влияет на рождаемость.
– В будущем году Банк Эстонии ожидает роста экономики: +1,6%. Откуда он возьмется? Есть ли основания полагать, что экономика пойдет на поправку?
– Когда-то этот спад должен закончиться. Многое зависит от действий Европы. Существенное влияние на экономику окажет снижение ставки Euribor.
– Остановит ли это инфляцию в Эстонии? Особенно, если учесть дальнейшее повышение налогов, которое будет происходить каждые полгода: с 1 января 2025 года повысится до 22% подоходный налог, в середине лета увеличится до 24% налог с оборота, а с 1 января 2026 года еще раз вырастет подоходный налог до 24%.
– Снижение ставки Euribor немного поможет экономике Европы в целом. Что касается инфляции, то ее разгоняют растущие налоги. Это один из основных факторов. У нас уже столько налогов повысилось, что всех не упомнишь.
Конечно, я понимаю, что сейчас такие времена, что приходится повышать налоги. Но я не понимаю другого: всем известно, что много мелких налогов и небольших повышений – это не работает. Результат таких действий только один – сеется страх. Люди начинают заниматься манипуляциями, и как следствие – растет количество чиновников, которые проверяют сокрытие налогов и т.д.
Я всегда говорил открыто: если очень нужно, то лучше поднять налог с оборота сразу на 10–20%, но временно. Например, на три года. При этом не придется брать дополнительных чиновников на работу, чтобы проводить проверки. В таком случае всё легко проверяется, и повышение налога легко отменяется по истечении срока.
Уверен, что введенные у нас временные налоги останутся навсегда. То же самое касается и налога на прибыль предприятий. Хотел бы я посмотреть, как они останутся временными.
И что теперь со всем этим делать? В конце концов, мы в составе ЕС или нет? Эстония – точно член НАТО? Имею в виду повышение наших затрат на оборону. То же самое касается Франции, Германии и т.д. Но позвольте задать вопрос: а где находится граница, которую нужно охранять?
Граница находится в Эстонии, а не во Франции или Германии. Это означает, что нельзя всех мерить одной меркой.
– Что вы предлагаете?
– Эстонии пора требовать, чтобы ЕС покрывал две трети затрат на защиту внешней границы. Тем более, что все общеевропейские требования и нормативы Эстония выполняет в первую очередь, а даже перевыполняет. Иного выхода я не вижу.
– Выбранный нашим правительством путь повышения налогов – это путь куда?
– Это путь в никуда. Убежден, что в плохие времена надо сокращать расходы, работать эффективнее и больше посылать позитивных сигналов. А что мы видим сейчас? Одни угрозы. Мелкое повышение десятка налогов сеет страхи, каждый налог – новый страх. Дело не столько в сумме выплат, сколько – в неизвестности. И обернется это дополнительными расходами предприятий на финансистов, бухгалтеров и т.д. Каждый аудит обойдется дороже.
На фоне возникшей катавасии с налогами нашим бизнесменам теперь придется в буквальном смысле выкручиваться из ситуации, и даже мне – крупному предпринимателю, у которого трудится более 2000 человек. Особенно, если учесть кредиты и прочие обстоятельства.
– Нужно ли влиять на зарплаты госсектора и не раскручивать механизм их повышения? Мы то и дело слышим, как депутаты Рийгикогу не могут не повысить себе зарплату, поскольку таков закон…
– Наоборот, они должны бы быть для всех примером. Именно государство могло бы стать примером того, как сокращать расходы на управление страной, работать эффективно и т.д. На деле выходит наоборот, в госсекторе растут расходы.
– Пенсии и соцвыплаты – придется ли их замораживать и, возможно, даже сокращать?
– Сложно сказать. Вижу, как растут цены. На этом фоне выплаты каждому получателю пенсий и пособий вовсе не кажутся большими, хотя общая сумма – внушительная. Возможно, нужно внимательнее посмотреть на то, кто реально нуждается в этих пособиях. С народом нужно больше общаться!
Вспоминается пример датского предприятия Mærsk. Когда у концерна дела шли хорошо, его хозяин платил больше налогов, а когда стало плохо, на помощь пришло государство.
Сейчас тоже есть целая категория тех, кто готов помогать, но есть и немало тех, кто просто не может. И как на фоне столь быстрого повышения цен сокращать пенсии и пособия? Не представляю, как можно прожить на тысячу евро.
Это выглядело бы примерно так же, как получилось с повышением зарплат учителям. Нужно было 6–7 миллионов, раздули из этого проблему, а потом через пару дней как ни в чем не бывало приняли решение о выделении дотаций в ветроэнергетику и тому подобное, что обернется для государства затратами на сумму более миллиарда евро! И никого это даже не возмутило.
– Не выйдет ли безработица из-под контроля? По итогам третьего квартала она составила 7,4% в годовом разрезе. Оптимизма не добавляет и недавняя новость о том, что Ericsson не откроет новый завод в Таллинне, в который концерн собирался инвестировать 155 млн евро, создав 2200 рабочих мест…
– Решение Ericsson должно всех правителей заставить задуматься, почему это произошло. И если учесть автоматизацию, роботизацию рабочих процессов и все более активное применение искусственного интеллекта, то это еще больше повысит безработицу.
– Почему Эстония превратилась в одну из самых дорогих стран мира? Это жажда наживы наших предпринимателей, которые за чашку кофе себестоимостью 50 центов хотят получить 3–4 евро, то есть 600% прибыли? Или дело в больших затратах на рабочую силу, энергоносители и т.д.?
– Это всё вместе взятое. Крошечный рынок, мало потребителей, конкурировать приходится за каждого из них. Сразу заметно, насколько сложные сейчас времена, если отойти от центра города хотя бы на пару сотен метров.
– Когда экономика пойдет на поправку?
– Надеюсь, что в следующем году будет чуть легче. Скажется снижение ставки Euribor. Это поможет экономике Европы в целом. Благодаря более низкой процентной ставке останется больше денег на руках и у покупателя, и у производителя.
Подробнее в повторе!
- Эстония превратилась в одну из самых дорогих стран мира. Что дальше?
- Проблема в предпринимателях, которые жаждут наживы?
- Почему оптимистичные прогнозы опять не сбылись?
- Когда экономика пойдет на поправку?
- Продолжит ли инфляция разгоняться? Как ее остановить?
- Нужно ли влиять на зарплаты госсектора?
- Придется ли замораживать пенсии и соцвыплаты?
- К чему приведет путь повышения налогов?
- Не выйдет ли безработица из-под контроля?
- Как работают и отдыхают бизнес-гуру?
- Что пожелает бизнесмен телезрителям?