Почему Эстония превратилась в одну из самых дорогих стран мира? Как предотвратить разгон инфляции и защитить свои доходы? Когда экономика пойдет на поправку?
ИТОГИ ГОДА: как бизнесмен Урмас Сыырумаа оценивает состояние экономики Эстонии?
Итоги года подведет в студии Rus.Postimees крупный предприниматель Урмас Сыырумаа. Прямой эфир в 14:00!
- Эстония превратилась в одну из самых дорогих стран мира. Что дальше?
- Проблема в предпринимателях, которые жаждут наживы?
- Почему оптимистичные прогнозы опять не сбылись?
- Когда экономика пойдет на поправку?
- Продолжит ли инфляция разгоняться? Как ее остановить?
- Нужно ли влиять на зарплаты госсектора?
- Придется ли замораживать пенсии и соцвыплаты?
- К чему приведет путь повышения налогов?
- Не выйдет ли безработица из-под контроля?
- Как работают и отдыхают бизнес-гуру?
- Что пожелает бизнесмен телезрителям?