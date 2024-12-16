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ИТОГИ ГОДА: как бизнесмен Урмас Сыырумаа оценивает состояние экономики Эстонии?

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Почему Эстония превратилась в одну из самых дорогих стран мира? Как предотвратить разгон инфляции и защитить свои доходы? Когда экономика пойдет на поправку?​

Итоги года подведет в студии Rus.Postimees крупный предприниматель Урмас Сыырумаа. Прямой эфир в 14:00!​

  • Эстония превратилась в одну из самых дорогих стран мира. Что дальше?
  • Проблема в предпринимателях, которые жаждут наживы?
  • Почему оптимистичные прогнозы опять не сбылись?
  • Когда экономика пойдет на поправку?
  • Продолжит ли инфляция разгоняться? Как ее остановить?
  • Нужно ли влиять на зарплаты госсектора?
  • Придется ли замораживать пенсии и соцвыплаты?
  • К чему приведет путь повышения налогов?
  • Не выйдет ли безработица из-под контроля?
  • Как работают и отдыхают бизнес-гуру?
  • Что пожелает бизнесмен телезрителям?
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