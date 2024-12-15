Пожарный, охранник, диджей... Кто те 50 мужчин, обвиняемые в изнасилованиях Жизель Пелико

С самого начала судебного процесса много было сказано о необходимости найти элемент, связывающий всех этих мужчин вместе.

Общий знаменатель - помимо того факта, что все мужчины отправились в дом к супругам Пелико по собственной воле, - так и не найден, заявили адвокаты Жизель.

Но есть один фактор, который, бесспорно, объединяет всех обвиняемых: все они сделали сознательный выбор не обращаться в полицию.

73-летний пожарный Жак С. сказал, что подумывал об этом, но потом жизнь пошла своим чередом, а 55-летний электрик Патрис Н. заявил, что не хотел тратить целый день на полицейский участок.

В первые дни процесса Жизель Пелико спросили, считает ли она правомерным полагать, что ее муж манипулировал мужчинами.

Она покачала головой: «Они не насиловали меня с пистолетом у головы. Они насиловали меня без угрызений совести».

Почти в конце она задалась вопросом: «Почему они не обратились в полицию? Даже анонимный звонок мог бы спасти мне жизнь».

«Но ни один не обратился», - сказала она после паузы. «Ни один из них».