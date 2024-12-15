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Министерство: жителей Эстонии внесут в кредитный регистр через три года

Перевод: Сергей Светлов
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Министерство финансов.
Министерство финансов. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Министерство финансов сообщило, что в Эстонии в 2028 году будет внедрен так называемый положительный кредитный регистр.

По данным Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих, к концу прошлого года в Эстонии насчитывалось более 100 000 человек с финансовыми затруднениями, и эта цифра имеет тенденцию к росту. По мнению координатора финансовой грамотности Министерства финансов Марге Аасалайд, это указывает на серьезную проблему в обществе, для решения которой необходимы как индивидуальные, так и системные изменения.

Импульсивным решениям способствуют рекламные акции и кампании с предложениями «купи сейчас - плати позже», которые особенно распространены в конце года и активно используются магазинами. По словам Аасалайд, такие покупки в рассрочку могут привести к непосильным обязательствам.

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