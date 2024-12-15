Министерство: жителей Эстонии внесут в кредитный регистр через три года

По данным Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих, к концу прошлого года в Эстонии насчитывалось более 100 000 человек с финансовыми затруднениями, и эта цифра имеет тенденцию к росту. По мнению координатора финансовой грамотности Министерства финансов Марге Аасалайд, это указывает на серьезную проблему в обществе, для решения которой необходимы как индивидуальные, так и системные изменения.