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Фото «Теперь я знаю, что чудеса случаются»: жительница Эстонии выиграла автомобиль

Перевод: София Солдатенко
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В четверг, 12 декабря, председатель правления Ярваского потребительского кооператива Тыну Уйбопуу торжественно вручил ключи от автомобиля очередной победительнице - жительнице Тюри Ингрид Мери.

Ингрид Мери, получая ключи от Toyota RAV4 Hybrid, сказала, что пока не доедет на автомобиле от Türi Konsum до дома и не припаркуется там, она не сможет до конца поверить в реальность происходящего. «Думаю, все победители лотереи говорят, что, когда позвонил руководитель по коммуникации Coop Eesti Мартин Мийдо, я подумала, что меня пытаются одурачить», - сказала она.

Ее попросили зайти на сайт Coop Loto и лично убедиться в правдивости сообщения. «Конечно, я была вне себя от радости», - говорит она.

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