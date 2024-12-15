Фото «Теперь я знаю, что чудеса случаются»: жительница Эстонии выиграла автомобиль

Ингрид Мери, получая ключи от Toyota RAV4 Hybrid, сказала, что пока не доедет на автомобиле от Türi Konsum до дома и не припаркуется там, она не сможет до конца поверить в реальность происходящего. «Думаю, все победители лотереи говорят, что, когда позвонил руководитель по коммуникации Coop Eesti Мартин Мийдо, я подумала, что меня пытаются одурачить», - сказала она.