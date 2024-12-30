Трудовую инспекцию засыпали звонками: работников принуждают к увольнению. Что делать, если заставляют писать заявление по собственному? Каких жалоб за минувший год поступило больше всего?
Студия Postimees: на работе принуждают к увольнению? Трудовая инспекция дает разъяснения
На вопросы Rus.Postimees ответит в студии юрист-консультант Трудовой инспекции Олена Смольска. Следите за беседой 30 декабря в 10:00!
- Какие жалобы чаще всего разбирали в Трудовой инспекции в минувшем году?
- Чем вызван шквал вопросов о принудительном увольнении по собственному желанию?
- Каковы последствия подобной уступчивости со стороны работника?
- Стоит ли бояться увольнения по статье?
- Можно ли оспорить такое увольнение?
- Что является весомым поводом для увольнения и сокращения?