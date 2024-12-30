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Студия Postimees: на работе принуждают к увольнению? Трудовая инспекция дает разъяснения

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Трудовую инспекцию засыпали звонками: работников принуждают к увольнению. Что делать, если заставляют писать заявление по собственному? Каких жалоб за минувший год поступило больше всего?

На вопросы Rus.Postimees ответит в студии юрист-консультант Трудовой инспекции Олена Смольска. Следите за беседой 30 декабря в 10:00!

  • Какие жалобы чаще всего разбирали в Трудовой инспекции в минувшем году?
  • Чем вызван шквал вопросов о принудительном увольнении по собственному желанию?
  • Каковы последствия подобной уступчивости со стороны работника?
  • Стоит ли бояться увольнения по статье? 
  • Можно ли оспорить такое увольнение? 
  • Что является весомым поводом для увольнения и сокращения?
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