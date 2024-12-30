Увольнение по статье – не приговор, а шанс: юрист Трудовой инспекции советует не спешить писать заявление

– Мы часто слышим такие фразы от обратившихся за помощью в Трудовую инспекцию. Это не что иное, как способ давления на работника со стороны недобросовестного работодателя.

Да, это проблема. Люди боятся быть уволенными по статье. Повторюсь, что причина – надуманна, если у работодателя нет оснований для прекращения трудовых отношений в чрезвычайном порядке. По статье можно уволить тогда, когда работник что-то серьезно нарушает: прогуливает, приходит на работу в нетрезвом виде, не выполняет разумные распоряжения работодателя. Однако даже в этом случае, чтобы прекратить трудовые отношения, работодателю придется сначала предупредить работника о его проступках и предполагаемых юридических последствиях вплоть до прекращения трудовых отношений, если работник продолжит совершать предъявленные ему нарушения.

Причем речь идет о хронических нарушениях. Если работник получил предупреждение за прогул, а на следующий день он совершил другое нарушение, то должно последовать новое предупреждение. Должен соблюдаться срок предуведомления, работнику нужно предоставить время на то, чтобы он исправил свое поведение.

Если же проступок настолько серьезен, что уже неразумно ожидать продолжения трудовых отношений, то они могут быть прекращены. В любом случае этому предшествует определенный период, увольнение происходит не в один день.

– Можно ли оспорить увольнение по статье? Легко ли выиграть дело?