Трудовую инспекцию засыпали звонками: работников принуждают к увольнению. Что делать, если заставляют писать заявление по собственному? Каких жалоб за минувший год поступило больше всего?
Увольнение по статье – не приговор, а шанс: юрист Трудовой инспекции советует не спешить писать заявление
На вопросы Rus.Postimees ответила в студии юрист-консультант Трудовой инспекции Олена Смольска.
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Выдержки из беседы:
– Действительно ли под конец года Трудовую инспекцию засыпали звонками те, кого принуждают к увольнению, т.е. заставляют написать заявление по собственному желанию?
– К сожалению, такая тенденция имеет место. Более того, мы наблюдаем ее не к концу года, а на протяжении всего 2024-го. В последнее время эта тема стала по-настоящему болезненной.
– Чем это вызвано?
– Возможно, работодатели пытаются таким образом сэкономить. Не исключено, что финансовая нестабильность в целом побуждает их так действовать. Фактом остается то, что действительно есть такие случаи, когда работников принуждают писать заявление об увольнении по собственному желанию либо по согласию сторон. Конечно, это ставит людей в менее защищенную позицию.
– Что делать в такой ситуации, когда работника вызывает начальник и предлагает написать заявление по собственному?
– Само название данной статьи «увольнение по собственному желанию» говорит о том, что основой расторжения трудового договора является инициатива работника. Если у работника нет желания прекращать трудовые отношения, он ни в коем случае не должен это делать.
Когда у работодателя есть какие-либо основания для прекращения трудовых отношений, он может это сделать законно. В таких случаях причина может быть в работнике: если тот что-то нарушает, не может продолжать выполнять трудовые обязанности по состоянию здоровья, либо изменились квалификационные требования, как это было, например, с учителями в начале года.
Если у работодателя есть законные основания для прекращения трудовых отношений, он их прерывает. В том случае, когда начальник предлагает уволиться по собственному желанию либо по согласию сторон, стоит задуматься, почему он так делает. Возможно, он не совсем уверен, что у него есть основания для прекращения трудовых отношений.
– Какими будут последствия для работника, который проявит уступчивость в этом вопросе?
– Всегда нужно брать время на то, чтобы всё обдумать. Чаще всего подобное предложение от работодателя поступает в конце рабочего дня или в тот момент, когда работник ждет этого меньше всего. Например, сразу после того, как тот выходит с больничного.
Стоит выдержать паузу, оправиться от шока. Иначе потом уже ничего не исправить. Когда уволившийся по собственному желанию работник приходит в Кассу страхования от безработицы, он узнает, что лишился возможности получить выплаты. Осознав это, он звонит в Трудовую инспекцию, но, к сожалению, уже поздно.
Более того, по согласию сторон увольнение может произойти со дня. Это означает, что на следующий день человек окажется на улице, зарплата перестанет поступать, и никаких сроков уведомления работодателю не придется соблюдать.
После регистрации на бирже труда такой безработный не будет получать выплат по сокращению, но сохранит медицинскую страховку.
– Как часто людей ставят перед выбором – не уйдешь по собственному, уволим по статье?
– Мы часто слышим такие фразы от обратившихся за помощью в Трудовую инспекцию. Это не что иное, как способ давления на работника со стороны недобросовестного работодателя.
Да, это проблема. Люди боятся быть уволенными по статье. Повторюсь, что причина – надуманна, если у работодателя нет оснований для прекращения трудовых отношений в чрезвычайном порядке. По статье можно уволить тогда, когда работник что-то серьезно нарушает: прогуливает, приходит на работу в нетрезвом виде, не выполняет разумные распоряжения работодателя. Однако даже в этом случае, чтобы прекратить трудовые отношения, работодателю придется сначала предупредить работника о его проступках и предполагаемых юридических последствиях вплоть до прекращения трудовых отношений, если работник продолжит совершать предъявленные ему нарушения.
Причем речь идет о хронических нарушениях. Если работник получил предупреждение за прогул, а на следующий день он совершил другое нарушение, то должно последовать новое предупреждение. Должен соблюдаться срок предуведомления, работнику нужно предоставить время на то, чтобы он исправил свое поведение.
Если же проступок настолько серьезен, что уже неразумно ожидать продолжения трудовых отношений, то они могут быть прекращены. В любом случае этому предшествует определенный период, увольнение происходит не в один день.
– Можно ли оспорить увольнение по статье? Легко ли выиграть дело?
– Если человек был безосновательно уволен по статье, то это можно оспорить в комиссии по трудовым спорам в течение 30 календарных дней. В случае, если причина увольнения действительно была надуманной и никаких предупреждений работник не получал, дело достаточно просто выиграть.
И даже несмотря на то, что трудовые отношения могут быть все равно прекращены, если одна из сторон не согласна их продолжать, основания увольнения изменятся. Трудовые отношения будут прекращены решением комиссии по трудовым спорам, а не на основании ст. 88 Закона о трудовом договоре (увольнение по статье – прим.ред.). Это позволит работнику получать выплаты от Кассы страхования от безработицы, а также потребовать от работодателя компенсацию в размере трех средних зарплат за неправомерный отказ от трудового договора.
В данном случае у работника значительно больше пространства для маневров, чем когда он увольняется по собственному желанию либо по согласию сторон. Последнее – это его воля, она уже выражена, и доказать, что заявление было подписано путем обмана или под давлением, довольно сложно.
– Стоит ли бояться увольнения по статье? Многие полагают, что статья – это приговор, волчий билет с отметками в регистрах и т.д.
– Как правило, люди боятся, что увольнение по статье может отразиться на их дальнейшей карьере. Однако хочу напомнить, что запись, внесенная в Регистр труда, является конфиденциальной. Следующий работодатель эту запись не видит. Он видит в регистре только ту запись, которую вносит в него сам.
По этой причине нельзя сказать, что статья – это крест на карьере уволенного. Данная информация будет доступна только госслужащим, Кассе страхования от безработицы, Налогово-таможенному департаменту. Эти люди имеют право обрабатывать данную информацию, но не имеют права ее распространять.
– Если работник часто берет детский больничный – это повод его сократить?
– У любого работника есть право отказаться от выполнения трудовых обязанностей по состоянию здоровья: если он сам находится на больничном или по уходу за ребенком, престарелыми родителями и т.д.
Если в течение года работник в сумме находится на больничном листе более четырех месяцев и работодателю это доставляет организационные неудобства, тогда работодатель может отказаться от дальнейших трудовых отношений. При этом речь идет о тех больничных листах, когда болел сам работник.
Больничные листы по уходу за больным ребенком в данный расчет (более четырех месяцев отсутствия на работе – прим.ред.) не включаются. Детские больничные листы не могут быть причиной для отказа от трудового договора.
– Подведем итоги 2024-го. Каким запомнится уходящий год Трудовой инспекции?
– Трудовая инспекция ведет работу в трех направлениях: надзор, комиссия по трудовым спорам, консультирование работников и работодателей. За минувший год мы получили более 3600 звонков (по состоянию на середину декабря). Ежемесячно принимается 700–800 звонков.
Уходящий год отмечен большим количеством несчастных случаев на производстве, 13 из них – с летальным исходом. Это больше, чем год назад. В новом году Трудовая инспекция уделит этой проблеме особое внимание. Это означает, что усилится надзор и консультирование с целью предотвращения подобных случаев на производстве.
Подробнее в повторе!
- Какие жалобы чаще всего разбирали в Трудовой инспекции в минувшем году?
- Чем вызван шквал вопросов о принудительном увольнении по собственному желанию?
- Каковы последствия подобной уступчивости со стороны работника?
- Стоит ли бояться увольнения по статье?
- Можно ли оспорить такое увольнение?
- Что является весомым поводом для увольнения и сокращения?