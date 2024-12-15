ГАЛЕРЕЯ Завершились учения Сил обороны «Молния» и проверочные сборы Okas 24-2

«Проверочные сборы были интересными и увлекательными. Здорово наблюдать за тем, как незнакомые люди стали боевыми товарищами и отлично сработались друг с другом. Были видны мотивация и желание выложиться на сто процентов. Эти сборы отличались четкой организованностью: каждый день и детали продуманы до мелочей, насыщенная и структурированная программа», - сказал помощник командира инженерной роты липник Каспар Мерисалу.

«Проверочные сборы стали уникальной возможностью для резервистов и кадровых военных получить обратную связь о своих навыках, проделанной работе и готовности соблюдать военную присягу. На мой взгляд, рота, которую неожиданно вызвали на сборы, успешно справилась с поставленными задачами. Это стало возможным благодаря желанию резервистов поддерживать свои навыки, готовности прибыть по первому сигналу, а также поддержке со стороны семей и работодателей. На успех сборов повлияли качественное обучение резервистов во время срочной службы. Кроме того, важную роль сыграла ежедневная приверженная служба кадровых военных своему делу. Проверочные сборы снова доказали: при необходимости за считаные часы мы сможем мобилизовать силы для защиты страны», - сказал командир инженерного батальона подполковник Прийт Хейнлоо.

По словам командира дивизии и ответственного за учения генерал-майора Индрека Сиреля, очень важно было провести проверочные сборы Okas 24-2 в рамках учений «Молния».

«В случае эскалации союзники готовы к быстрой переброске войск в Эстонию. Учения показали, что пока союзники действуют в приграничных районах, мы можем мобилизовать свои силы», - сказал генерал-майор Сирель.

Двухнедельные учения «Молния» прошли в промежутке 2-15 декабря в северной и северо-восточной частях Эстонии. Целью международных учений была отработка механизмов переброски дополнительных союзнических сил и их интеграция в боевую группу НАТО и эстонские подразделения. К маневрам были привлечены сухопутные, военно-воздушные и морские подразделения Сил обороны и Кайтселийт. В учениях принимали участие около 2000 военнослужащих Эстонии, Латвии, США, Франции и Великобритании.