В воскресенье завершились международные военные учения «Молния», которые проходили со 2 по 15 декабря. Эти учения подразумевали прибытие кораблей союзников, проведение активных воздушных операций,а также расширение присутствия союзников на северо-востоке Эстонии. Особое внимание уделялось интеграции в союзническую боевую группу в Эстонии для отражения угроз с воздуха, суши и моря.
Завершились учения Сил обороны «Молния» и проверочные сборы Okas 24-2
«Учения «Молния» были одними из многих учений, организованных дивизией, в ходе которых совместно с союзниками мы отработали элементы нашего военного плана, - сказал командир эстонской дивизии и ответственный за учения генерал-майор Индрек Сирель. - Учения дали понять, что мы готовы защищать нашу страну вместе с нашими союзниками».
Учениями руководила эстонская дивизия. К маневрам привлекались сухопутные, военно-воздушные и морские подразделения Сил обороны и Кайтселийт, а также принимали участие военнослужащие Латвии, США, Франции и Великобритании.
В первую неделю учений основные действия проходили на севере и северо-востоке Эстонии, а также Финском заливе. В рамках учений отрабатывались быстрая переброска войск НАТО, их интеграция в союзническую боевую группу в Эстонии, а также совместное отражение угроз с воздуха, суши и моря. На второй неделе на военном полигоне Сиргала проходили стрельбы с участием подразделений Франции, Великобритании и Латвии.
Кроме того, по предложению командующего Силами обороны правительство Эстонской Республики решило вызвать на проверочные сборы Okas 24-2 личный состав инженерного батальона 1-й пехотной бригады и батареи ПВО малой дальности эстонской дивизии с 3 по 15 декабря. Для резервистов батареи ПВО учения прошли в промежутке 3-8 декабря.
В рамках проверочных сборов с гибким форматом участия резервисты инженерного батальона 1-й пехотной бригады 7 декабря получили возможность уйти домой. Резервисты должны были оставаться в готовности вернуться в часть по приказу батальона в любое время. Личный состав подразделения вернулся на службу 13 декабря. Резервисты продолжили уроки по тактической подготовке и уроки, основанные на опыте в Украине. Они также отпраздновали годовщину инженерного батальона.
«Проверочные сборы были интересными и увлекательными. Здорово наблюдать за тем, как незнакомые люди стали боевыми товарищами и отлично сработались друг с другом. Были видны мотивация и желание выложиться на сто процентов. Эти сборы отличались четкой организованностью: каждый день и детали продуманы до мелочей, насыщенная и структурированная программа», - сказал помощник командира инженерной роты липник Каспар Мерисалу.
«Проверочные сборы стали уникальной возможностью для резервистов и кадровых военных получить обратную связь о своих навыках, проделанной работе и готовности соблюдать военную присягу. На мой взгляд, рота, которую неожиданно вызвали на сборы, успешно справилась с поставленными задачами. Это стало возможным благодаря желанию резервистов поддерживать свои навыки, готовности прибыть по первому сигналу, а также поддержке со стороны семей и работодателей. На успех сборов повлияли качественное обучение резервистов во время срочной службы. Кроме того, важную роль сыграла ежедневная приверженная служба кадровых военных своему делу. Проверочные сборы снова доказали: при необходимости за считаные часы мы сможем мобилизовать силы для защиты страны», - сказал командир инженерного батальона подполковник Прийт Хейнлоо.
По словам командира дивизии и ответственного за учения генерал-майора Индрека Сиреля, очень важно было провести проверочные сборы Okas 24-2 в рамках учений «Молния».
«В случае эскалации союзники готовы к быстрой переброске войск в Эстонию. Учения показали, что пока союзники действуют в приграничных районах, мы можем мобилизовать свои силы», - сказал генерал-майор Сирель.
Двухнедельные учения «Молния» прошли в промежутке 2-15 декабря в северной и северо-восточной частях Эстонии. Целью международных учений была отработка механизмов переброски дополнительных союзнических сил и их интеграция в боевую группу НАТО и эстонские подразделения. К маневрам были привлечены сухопутные, военно-воздушные и морские подразделения Сил обороны и Кайтселийт. В учениях принимали участие около 2000 военнослужащих Эстонии, Латвии, США, Франции и Великобритании.