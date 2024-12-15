На популярном горнолыжном курорте в грузинском селе Гудаури обнаружены мертвыми 12 человек, сообщило в субботу, 14 декабря, министерство внутренних дел Грузии. Тела 11 иностранцев и одного гражданина Грузии находились в спальнях на втором этаже индийского ресторана. Предполагается, что погибшие были сотрудниками этого ресторана, пишет Deutsche Welle.
По предварительной версии, все 12 стали жертвами несчастного случая, признаков насилия не найдено. Полиция отметила, что в закрытом помещении рядом со спальнями работал генератор, он был включен из-за отсутствия электричества.
Следственные действия для установления точной причины смерти продолжаются. Полиция начала расследование по статье о причинении смерти по неосторожности.