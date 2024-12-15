На популярном горнолыжном курорте в грузинском селе Гудаури обнаружены мертвыми 12 человек, сообщило в субботу, 14 декабря, министерство внутренних дел Грузии. Тела 11 иностранцев и одного гражданина Грузии находились в спальнях на втором этаже индийского ресторана. Предполагается, что погибшие были сотрудниками этого ресторана, пишет Deutsche Welle.