«Годами не появлялись на рабочем месте»: компания уволила всех консультантов

BusinessInsider со ссылкой на Handelsblatt сообщает, что инвесторы немецкой авиакомпании Lufthansa недовольны деятельностью компании. В связи с этим Lufthansa приняла решение для повышения эффективности уволить всех внешне нанятых консультантов.

По данным BusinessInsider, руководство Lufthansa потребовало, чтобы все отделы расторгли контракты с внешними консультантами к началу следующего года.

Как отмечает Handelsblatt, одной из курьезных причин такого решения стала внутренняя переписка компании, из которой следует, что «некоторых из этих консультантов не видели на рабочем месте в Lufthansa уже несколько лет».

Стоит отметить, что у Lufthansa есть собственная консалтинговая компания - Lufthansa Industry Solutions, которая, согласно информации на ее сайте, занимается вопросами искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Высокие расходы на внешних консультантов являются проблемой не только для Lufthansa.

Федеральная счетная палата Германии (Bundesrechnungshof), аналог эстонского Госконтроля, в недавнем отчете прямо указала, что зачастую неясно, зачем нанимаются внешние консультанты, поскольку их работа не приносит видимой пользы - за исключением самих консультантов.

В качестве конкретного примера в отчете, на который ссылается Tagesschau, был приведен контракт стоимостью 765 тысяч евро на услуги консалтинговой компании. Она должна была подготовить устав для пенсионного фонда Deutsche Rentenversicherung Bund. Однако, по данным Счетной палаты, итогом работы стал «документ на десяти страницах, который в основном состоял из бессодержательных терминов».