На следующей неделе будет самая длинная ночь и самый короткий день года

Фольклорист и культуролог Марью Кыйвупуу рассказала, что самая длинная ночь года связана с Днем Фомы, который отмечается 21 декабря.

День Фомы приходится на одну и ту же дату, что и зимнее солнцестояние и начало астрономической зимы, или близко к этой дате.

«Зимнее солнцестояние, или солнцеворот, наступает ежегодно 21 или 22 декабря. В этот день в Северном полушарии самая короткая продолжительность дня и самая длинная ночь», - сказала Кыйвупуу.

В этом году зима начнется именно в День Фомы, 21 декабря, в 11:21. В Эстонии в этот день солнце взойдет в 9:17 и зайдет в 15:22.

Если в день зимнего солнцестояния в Северном полушарии самый короткий день и самая длинная ночь, то в Южном полушарии - наоборот, самый длинный день и самая короткая ночь.

Кыйвупуу добавила: «Согласно народным поверьям, после зимнего солнцестояния день начинает прибавляться на "петушиный шаг"».