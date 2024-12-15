В воскресенье Александровское общество в Финляндии вышло на улицы с требованием открыть восточную границу, пишет yle.
«Люди важнее удобрений»: в Финляндии демонстранты требуют открытия восточной границы
”Откройте границу! Люди важнее удобрений! (Raja auki! Ihmiset ensin! Lannoite sitten!)”
С такими лозунгами Александровское общество провело митинги в Хельсинки, Тампере, Лахти и Лаппеенранта.
Общество выражает недовольство тем, что Финляндия продолжает торговлю с Россией по морю и через железнодорожный пункт Вайниккала, ограничивая при этом передвижение обычных людей и вынуждая их совершать долгие поездки, чтобы увидеть своих близких.
«Мы требуем открыть границу для легальных путешественников!» - говорится в заявлении некоммерческой организации в Telegram.
Демонстранты обратились к финскому правительству с призывом заботиться обо всех гражданах и резидентах страны.