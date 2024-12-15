Палата людей с особыми потребностями: постановление министра социальной защиты задевает человеческое достоинство

Об этом палата сообщила в пресс-релизе, отметив, что постановление, о котором идет речь, регулирует медицинские требования к специальным службам ухода и комнатам уединения. EPIKoda не согласна с положениями, которые позволяют учреждениям дневного и недельного ухода отменять требование о наличии спальни в случае предоставления услуг на ночь.

Согласно предыдущему постановлению, в одной спальне могли проживать не более двух человек одного пола, получающих специальные услуги по уходу. До четырех человек с глубокими комплексными нарушениями могут проживать в одной спальне. Лица разного пола могут быть размещены в одной спальне только по письменному заявлению соответствующего лица.

В то время как действующее постановление предусматривает требование о наличии спален как для муниципальных, так и для дневных служб ухода, авторы нового проекта хотят отменить требование о наличии спален для дневных и еженедельных служб ухода, если люди пользуются услугой ночлега.

«Четырехместные спальные комнаты не обеспечивают и не гарантируют гуманность, приватность или традиционную домашнюю обстановку, - говорится в сообщении палаты EPIKoda. - Люди с комплексной инвалидностью имеют право на пребывание и отдых в спокойной обстановке и в максимально возможной степени уединения, независимо от их ограниченной способности к самовыражению».

По мнению палаты, постановление должно обеспечить выполнение показателей качества, указанных в руководстве по качеству специального ухода. Например, чтобы человеку гарантировалось уединение в спальне, при мытье и в туалете. Или чтобы услуги предоставлялись таким образом, чтобы максимально уважать нормальную жизненную среду человека и его естественные жизненные условия.