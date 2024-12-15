В следующем году у известных эстонских производителей обуви - акционерного общества Samelin и общества с ограниченной ответственностью Soleest - появится новое современное производственное здание в Тартумаа. 65-летняя Лейда Кикка, многолетний руководитель и владелица компании Samelin, с оптимизмом рассказывает об этом , несмотря на то, что постоянная жесткая конкуренция за тендеры могла бы заставить любого руководителя поседеть.

Лейда Кикка

Руководитель и владелица акционерного общества Samelin Лейда Кикка работает в компании с 1987 года, то есть уже 37 лет. Компания является преемником бывшего Тартуского кожевенно-обувного комбината, основанного в 1945 году, а также государственного акционерного общества Elkar, функционировавшего в 1992-1994 годах. Последнее предприятие изначально было основано с целью подготовки к приватизации. Под названием Samelin компания начала свою деятельность 7 февраля 1994 года.