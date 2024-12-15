В следующем году у известных эстонских производителей обуви - акционерного общества Samelin и общества с ограниченной ответственностью Soleest - появится новое современное производственное здание в Тартумаа. 65-летняя Лейда Кикка, многолетний руководитель и владелица компании Samelin, с оптимизмом рассказывает об этом, несмотря на то, что постоянная жесткая конкуренция за тендеры могла бы заставить любого руководителя поседеть.
Журналист Маргус Мартин обсудил с Лейдой Кикка, владелицей обувного предприятия, финансовые перспективы, риски и радости, которые сопровождают деятельность эстонских предпринимателей.