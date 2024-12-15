Руководитель бюро личной охраны Департамента полиции и погранохраны (PPA) Андрис Вильцин сообщил, что в начале следующей недели полиция будет работать в Таллинне в усиленном режиме для обеспечения безопасности иностранных гостей и горожан.

«Ограничения затронут движение транспорта в центре города, в частности на Тартуском шоссе, в районе площади Вабадузе, на бульваре Рявала и на Тоомпеа в Старом городе. В понедельник вечером и во вторник утром во время передвижения иностранных делегаций полиция может временно перекрывать движение. Мы постараемся свести задержки к минимуму, но, тем не менее, просим водителей учитывать, что дорога может занять больше времени», - отметил Вилцин.

На Тоомпеа будут введены значительные ограничения на парковку. С 15:00 16 декабря до 15:00 17 декабря парковка будет запрещена на улицах Пийскопи, Кохту, Тоом-Кооли и Тоом-Рюйтли, а также на площади Лосси и площади Кирику.

Фото: Politsei- ja piirivalveamet

«Доступ на Тоомпеа будет ограничен и для пешеходов - местные жители и работающие в этом районе смогут пройти, но для туристов территория будет закрыта на время встреч. Местным жителям будет разрешено проезжать на автомобилях, однако мы просим учитывать запрет на парковку. Тем, кто привык оставлять свои машины на указанных улицах, следует заранее найти другое место для парковки», - пояснил Андрис Вильцин.

В эти дни в Таллинне и его окрестностях будет действовать зона ограничения полётов EER730, распространяющаяся как на пилотируемые, так и на беспилотные воздушные суда. Это означает, что запрещено запускать дроны и выполнять визуальные или учебные полеты.

Для обеспечения безопасности визита задействовано около 500 полицейских и партнеров по сотрудничеству. «Полицейские при необходимости объяснят дополнительные ограничения, и мы просим сотрудничать с нами. При передвижении по Старому городу рекомендуется иметь при себе удостоверение личности, так как полиция может проверить документы для установления личности. Мы прилагаем все усилия для обеспечения бесперебойного движения и общественного порядка», - подытожил он.