Евгений Криштафович прокомментировал мобильное приложение eesti.ee без русской версии

С начала недели в Эстонии стало доступно мобильное приложение eesti.ee, разработанное Департаментом государственной инфосистемы (RIA) для использования популярных услуг госпортала через мобильные устройства, однако, несмотря на летний анонс о поддержке эстонского, английского и русского языков, русская версия в итоге не была выпущена.

Мне кажется, что подобное универсальное приложение могло бы быть не только на трех языках, но и больше. Мог бы быть и финский, и шведский язык, то есть языки, на которых говорят люди в Эстонии. Возможно, кто-то находится здесь первую неделю, а ему уже нужно это приложение. Может это было и не самое лучшее решение, но государственный бюджет ограничен», - сказал Криштафович в передаче «Кофе+».