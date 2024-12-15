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Меньше сотрудников, больше налогов: так пополняется государственный бюджет

Перевод: Сергей Светлов
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Наличные. Иллюстративное фото.
Наличные. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

За октябрь в Налогово-таможенный департамент поступило 1,24 миллиарда евро налоговых доходов, однако рост налоговых поступлений замедлился до 5,2% по сравнению с позапрошлым месяцем, свидетельствуют данные Министерства финансов.

По словам аналитика отдела фискальной политики Министерства финансов Райта Кивесте, уплату налогов на рабочую силу поддерживает рост зарплат, а число рабочих мест значительно не сократилось.

«Рост зарплат в октябре составил 7,2%, а количество рабочих мест снизилось на 0,7% по сравнению с прошлым годом. В результате этого поступления по социальному налогу увеличились на 6,1%. Рост зарплатного фонда в октябре был обеспечен в основном сферой здравоохранения и социальной помощи, тогда как в строительной отрасли рост был медленнее», - отметил он в пресс-релизе. По мнению Кивесте, за увеличением налоговых поступлений стоит тот факт, что зарплаты выросли настолько, что многие больше не могут воспользоваться необлагаемым минимумом по подоходному налогу.

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