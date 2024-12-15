За октябрь в Налогово-таможенный департамент поступило 1,24 миллиарда евро налоговых доходов, однако рост налоговых поступлений замедлился до 5,2% по сравнению с позапрошлым месяцем, свидетельствуют данные Министерства финансов.
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Меньше сотрудников, больше налогов: так пополняется государственный бюджет
По словам аналитика отдела фискальной политики Министерства финансов Райта Кивесте, уплату налогов на рабочую силу поддерживает рост зарплат, а число рабочих мест значительно не сократилось.