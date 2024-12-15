Меньше сотрудников, больше налогов: так пополняется государственный бюджет

«Рост зарплат в октябре составил 7,2%, а количество рабочих мест снизилось на 0,7% по сравнению с прошлым годом. В результате этого поступления по социальному налогу увеличились на 6,1%. Рост зарплатного фонда в октябре был обеспечен в основном сферой здравоохранения и социальной помощи, тогда как в строительной отрасли рост был медленнее», - отметил он в пресс-релизе. По мнению Кивесте, за увеличением налоговых поступлений стоит тот факт, что зарплаты выросли настолько, что многие больше не могут воспользоваться необлагаемым минимумом по подоходному налогу.