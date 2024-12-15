ФОТО В результате аварии в Харьюмаа погиб человек

43-летний мужчина, управлявший Volkswagen, находился в машине один и, к сожалению, получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия. 38-летняя женщина, управлявшая Volvo, и ее пассажирка, 67-летняя женщина, получили травмы и были доставлены в больницу.

По данным полиции, шины автомобилей соответствовали требованиям. Водитель Volvo была трезва и имела право управления транспортным средством. Дальнейшее расследование установит причину столкновения автомобилей. Движение на месте аварии затруднено.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Туйск подчеркнул, что местами дорожные условия в Харьюмаа крайне сложные: «На дорогах образовался гололед, поэтому полиция настоятельно рекомендует отложить все поездки, которые можно перенести. Если же необходимость поездки неизбежна, следует выбирать более низкую скорость, соответствующую дорожным условиям, и проявлять максимальную осторожность за рулем».