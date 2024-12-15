В результате аварии в Харьюмаа погиб человек

По предварительным данным, столкнулись два легковых автомобиля. Один из участников получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия. Все обстоятельства происшествия пока выясняются. Движение на месте аварии затруднено.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Туйск подчеркнул, что местами дорожные условия в Харьюмаа крайне сложные: «На дорогах образовался гололед, поэтому полиция настоятельно рекомендует отложить все поездки, которые можно перенести. Если же необходимость поездки неизбежна, следует выбирать более низкую скорость, соответствующую дорожным условиям, и проявлять максимальную осторожность за рулем».