ФОТО И ВИДЕО Будьте осторожны: улицы Таллинна покрылись льдом

В воскресенье вечером дороги и тротуары Таллинна покрылись черным льдом, что усложняет передвижение как пешком, так и на автомобиле.

Агентство окружающей среды предупреждает, что предстоящей ночью (16 декабря) около полуночи с островов на материк распространится сильный снегопад и мокрый снег. Будет метель, а количество снега и мокрого снега на материке составит примерно 4-9 см.

Под утро на островах и на западном побережье материка снегопад сменится на дождь, создавая угрозу гололедицы!

В понедельник днем атмосферный фронт отступит в сторону России. Погода будет переменной облачности, местами ожидается снег, мокрый снег и дождь, местами возможна метель и гололед.

В субботу синоптик Кайро Кийтсак написал в социальных сетях, что в ближайшие пару недель стабильности на погодном фронте ждать не стоит, и температура будет колебаться около нуля. «Самый неприятный вариант», - прокомментировал он.