Циклон унес сотни жизней на французском острове Майотта

«Я думаю, что погибших насчитывается уже несколько сотен, возможно, эта цифра достигнет тысячи или даже нескольких тысяч», - заявил префект Франсуа-Ксавье Бьёвиль после того, как циклон разрушил значительную часть трущоб Майотты, где проживает примерно треть населения острова.