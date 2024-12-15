Мощный циклон «Чидо» унес сотни жизней на принадлежащем Франции острове Майотта (ранее также известном как Махоре) в Индийском океане. Об этом в воскресенье сообщили местные власти.
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Циклон унес сотни жизней на французском острове Майотта
«Я думаю, что погибших насчитывается уже несколько сотен, возможно, эта цифра достигнет тысячи или даже нескольких тысяч», - заявил префект Франсуа-Ксавье Бьёвиль после того, как циклон разрушил значительную часть трущоб Майотты, где проживает примерно треть населения острова.