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Циклон унес сотни жизней на французском острове Майотта

Перевод: Сергей Светлов
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Последствия разрушительного циклона «Чидо» на французском заморском острове Майотта.
Последствия разрушительного циклона «Чидо» на французском заморском острове Майотта. Фото: Medecins du Monde via AP / Scanpix

Мощный циклон «Чидо» унес сотни жизней на принадлежащем Франции острове Майотта (ранее также известном как Махоре) в Индийском океане. Об этом в воскресенье сообщили местные власти.

«Я думаю, что погибших насчитывается уже несколько сотен, возможно, эта цифра достигнет тысячи или даже нескольких тысяч», - заявил префект Франсуа-Ксавье Бьёвиль после того, как циклон разрушил значительную часть трущоб Майотты, где проживает примерно треть населения острова.

В результате шторма были прерваны электроснабжение, водоснабжение и связь.

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