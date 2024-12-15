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Занявшая пятое место на чемпионате мира Ефимова: мне не о чем грустить

Перевод: Сергей Светлов
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Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Tairo Lutter

Эстонская пловчиха Энели Ефимова заняла пятое место в финале 50 метров брассом на завершившемся сегодня чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Для завоевания медали 17-летней Ефимовой нужно было превзойти себя, но спортсменка, выигравшая бронзу на вдвое более длинной дистанции, осталась довольна итогами соревнований.

Ефимова показала результат 29,10 секунды, что всего на три сотых медленнее ее собственного рекорда Эстонии. Золотую медаль завоевала литовка Рута Мейлутите с результатом 28,54. Бронза досталась американке Лилли Кинг с результатом 28,91, а китаянка Цяньтин Тан финишировала второй с результатом 28,86.

Ефимова проиграла итальянке Бенедетте Пилато, занявшей четвертое место, всего две сотых секунды. «В итоге я заняла пятое место на 50 метрах брассом, всего три сотых до рекорда Эстонии. Я полностью довольна своим заплывом, сделала свою работу. Было видно, что три спортсменки впереди меня ушли вперед. Все они проплыли быстрее 29 секунд. Чтобы завоевать медаль, мне нужно было превзойти себя. Я довольна этим чемпионатом: бронза и пятое место - это все равно отличный результат», - сказала Ефимова через пресс-службу Союза плавания Эстонии.

Она добавила, что на второй половине дистанции сделала один гребок больше обычного, но поворот и финиш удались. «Может быть, немного грустно, что до рекорда Эстонии не хватило трех сотых. Три спортсменки ушли вперед, поэтому это не было упущенной на волосок медалью.

В идеале, конечно, хотелось бы немного лучшего результата, но если смотреть на время, мне нужно было показать нечто невероятное. Мне не о чем грустить, это все-таки пятое место и очень достойный результат для меня. Сегодня я отдала все, что могла. Так как я завоевала медаль на этом чемпионате мира, я все равно очень довольна».

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