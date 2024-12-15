Занявшая пятое место на чемпионате мира Ефимова: мне не о чем грустить

Ефимова показала результат 29,10 секунды, что всего на три сотых медленнее ее собственного рекорда Эстонии. Золотую медаль завоевала литовка Рута Мейлутите с результатом 28,54. Бронза досталась американке Лилли Кинг с результатом 28,91, а китаянка Цяньтин Тан финишировала второй с результатом 28,86.

Ефимова проиграла итальянке Бенедетте Пилато, занявшей четвертое место, всего две сотых секунды. «В итоге я заняла пятое место на 50 метрах брассом, всего три сотых до рекорда Эстонии. Я полностью довольна своим заплывом, сделала свою работу. Было видно, что три спортсменки впереди меня ушли вперед. Все они проплыли быстрее 29 секунд. Чтобы завоевать медаль, мне нужно было превзойти себя. Я довольна этим чемпионатом: бронза и пятое место - это все равно отличный результат», - сказала Ефимова через пресс-службу Союза плавания Эстонии.

Она добавила, что на второй половине дистанции сделала один гребок больше обычного, но поворот и финиш удались. «Может быть, немного грустно, что до рекорда Эстонии не хватило трех сотых. Три спортсменки ушли вперед, поэтому это не было упущенной на волосок медалью.

В идеале, конечно, хотелось бы немного лучшего результата, но если смотреть на время, мне нужно было показать нечто невероятное. Мне не о чем грустить, это все-таки пятое место и очень достойный результат для меня. Сегодня я отдала все, что могла. Так как я завоевала медаль на этом чемпионате мира, я все равно очень довольна».