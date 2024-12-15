WSJ: китайское судно, подозреваемое в повреждении кабелей в Балтийском море, получало указания от российской разведки

По данным источников WSJ, российская разведка дала капитану судна инструкции повредить кабели с помощью якоря. Кремль отрицает свою причастность, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее назвал эти обвинения абсурдными.

Корвет «Меркурий» Черноморского флота России прибыл в район Каттегат и проводил электронную разведку в отношении Yi Peng 3. Корвет передавал секретную информацию в свой штаб, расположенный в Калининграде. В статье WSJ отмечается, что НАТО сложно реагировать на события в Балтийском море, и власти избегают публичных обвинений в адрес России, чтобы предотвратить панику.

В движениях китайского судна Yi Peng 3 произошли изменения весной 2024 года, когда оно начало заходить в российские порты, такие как Мурманск и Усть-Луга. До весны 2024 года судно не посещало Россию с 2015 года.

Неизвестно, почему весной 2024 года были изменены маршруты судна и связано ли это, например, с началом сотрудничества с российской стороной.